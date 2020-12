അമ്മയറിയാതെ നവജാതശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; ശിശുക്ഷേമ സമിതി റിപ്പോർട്ട് തേടി

കൊച്ചി∙ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയറിയാതെ നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. കളമശേരി പൊലീസിനോടാണ് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദമ്പതികൾ, യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടെ നിന്നവർ തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാം മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം. കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്ത പിതാവിനായും പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ ഒളിവിലാണെന്നാണ് വിവരം.

ലേബർ റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൈമാറുന്നത് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ആശുപത്രിയിൽ താൽക്കാലിക നഴ്സായിരുന്ന യുവതിയെ ഇടനിലക്കാരിയാക്കിയെന്നും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപു നടന്ന സംഭവത്തിൽ വിനോ ബാസ്റ്റിൻ എന്ന യുവാവ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ യഥാർഥ വസ്തുതയാണെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ മനോരമ ഓൺലൈൻ ഇതു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ യുവതി മാഹി സ്വദേശിയായ യുവാവുമായി ലിവിങ് ടുഗദറിലായിരുന്നു. ഇവർക്കു പിറന്ന കുഞ്ഞിനെയാണ് വിൽക്കാൻ ശ്രമം നടന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ മാനസികമായി അകന്നതോടെ കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ശ്രമം എന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ദമ്പതികൾ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങാൻ തയാറായെന്നും ഇതിന് പലരും ഇടനിലനിന്നതായും യുവതി മുഖ്യമന്ത്രി, ഡിജിപി, വനിതാ കമ്മിഷൻ, ശിശുക്ഷേമ സമിതി തുടങ്ങിയവർഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജൻഡർ ദമ്പതികൾ നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനമെന്നും പണത്തിനു കൈമാറാനാണ് ഒപ്പമുള്ളവരുടെ നീക്കമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ പിന്മാറുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് യുവതി പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കുഞ്ഞിനെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. കുഞ്ഞുണ്ടായി രണ്ടു മാസത്തിനകം പിതാവ് ലഹരി മരുന്നു കേസിൽ ജയിലിൽ ആയി. 45 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന ശേഷം ഇയാൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സിറ്റി കമ്മിഷണർക്കും ചൈൽഡ് ലൈനും പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ തിരികെ എത്തിച്ചതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

English Summary: Father Tries to Sell New Born Child: Child Welfare Committe Seeks Report