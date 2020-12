കമൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ: വിമർശിച്ച് എടപ്പാടി

ചെന്നൈ∙എംജിആറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുടർച്ചക്കാരനെന്നു അവകാശപ്പെട്ട മക്കൾ നീതി മയ്യം പ്രസിഡന്റ് കമൽ ഹാസനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനി സാമി. സ്വകാര്യ ചാനലിൽ കമൽ അവതാരകനായ ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്നതാണെന്നു എടപ്പാടി പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ കമലിനു പൊതുപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ലെന്നു എടപ്പാടി തുറന്നടിച്ചു.



എംജിആർ സിനിമയിലൂടെ സമൂഹത്തിനു നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലാണു കമൽ ഹാസൻ അഭിനയിക്കുന്നതെന്നു എടപ്പാടി പറഞ്ഞു. എംജിആറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുടർച്ചെയെച്ചൊല്ലി കമലും അണ്ണാഡിഎംകെയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിന്റെ തുടർച്ചയാണു എടപ്പാടിയുടെ വിമർശനം.



ചിഹ്നം നിഷേധിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി കമൽ



തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചിഹ്നമായി ബാറ്ററി ടോർച്ച് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവ് കമൽ ഹാസൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു അപേക്ഷ നൽകി. പുതുച്ചേരിയിൽ പാർട്ടിക്ക് ബാറ്ററി ടോർച്ച് ചിഹ്നം അനുവദിച്ച കമ്മിഷൻ, തമിഴകത്തു ഇതു എംജിആർ മക്കൾ കക്ഷി എന്ന പാർട്ടിക്കാണു നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ബാറ്ററി ടോർച്ച് ചിഹ്നത്തിലാണു കമലിന്റെ പാർട്ടി മത്സരിച്ചത്.



അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ലാത്തതിനാൽ കമൽ ഹാസനു സ്ഥിരം ചിഹ്നം ലഭിക്കില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ ബാറ്ററി ടോർച്ച് ചിഹ്നത്തിനു മറ്റു അപേക്ഷകരുണ്ടായതിനാലാണു കമലിനു നൽകാതിരുന്നതെന്നാണു കമ്മിഷന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, പരിചിത ചിഹ്നം നിഷേധിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി കമൽ ആരോപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രചാരണത്തിലുടെ ചിഹ്നം ജനങ്ങൾക്കു പരിചിതമായെന്ന് കമൽ പറയുന്നു.

പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണ വിഡിയോകളിലും മറ്റും ബാറ്ററി ടോർച്ചാണു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചിഹ്നം ലഭിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരും. ബാറ്ററി ടോർച്ച് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള ചിഹ്നത്തിനു പാർട്ടി ശ്രമിക്കും.

ഇതിനിടെ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കമൽ ഹാസൻ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനതല പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം കന്യാകുമാരിയിൽ സമാപിച്ചു. തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണു പ്രചാരണം നടത്തിയത്.



