മാളിൽവച്ച് യുവനടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കൊച്ചി∙ എറണാകുളത്ത് യുവനടിയെ മാളിലെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ രണ്ടു യുവാക്കൾ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതികൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം. മാളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനാണ് കളമശേരി പൊലീസിന്റെ ശ്രമം. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ഇരയായ നടി പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ സ്വമേധയാ അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാനാണു പൊലീസ് നീക്കം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തന്റെ ശരീരത്തിൽ മാളിൽ വച്ച് യുവാക്കളിൽ ഒരാൾ മനപ്പൂർവം സ്പർശിച്ചെന്നും പിന്തുടർന്ന് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് നടി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ഇവർ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞതിനാൽ ആ സമയം തനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും തന്നെ മനപ്പൂർവം സ്പർശിക്കുന്നത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി കണ്ടതാണെന്നും അവർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് വ്യക്തത വന്നതെന്നും പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് യുവതിയുടെ പിതാവ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Malayalam Actress says she get molested at Kochi Hyper Market