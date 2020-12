ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു; യുവാവിനെ കൊന്ന് സ്യൂട്ട്കേസിനുള്ളിലാക്കി സുഹൃത്ത്

മുംബൈ∙ സ്വകാര്യ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം 11 കഷ്ണങ്ങളായി വെട്ടിനുറുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുംബൈയിലെ വേർലി സ്വദേശിയായ സുശീൽകുമാർ സർനായിക്കിന്റെ (31) മൃതദേഹമാണ് നേരൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപം സ്യൂട്ട്കേസിനുള്ളിൽ വെട്ടിനുറുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ സുശീൽകുമാറിന്റെ സുഹൃത്ത് ചാൾസ് നാഡാർ (41), ചാൾസിന്റെ ഭാര്യ ശലോമി (31) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ മാസം 12 മുതലാണ് സുശീൽകുമാറിനെ കാണാതായത്.

12ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം യാത്ര പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് സുശീൽ വീട്ടിൽനിന്ന് പോയതെന്നും അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്താതിനെ തുടർന്നാണ് മാതാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ബാങ്കിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കു യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ സ്യൂട്ട്കേസ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.

സ്യൂട്ട്കേസിൽ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറിൽനിന്ന് ലഭിച്ച സൂചനയിൽനിന്നാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്യൂട്ട്കേസ് വിറ്റ കടയുടെ ഉടമ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. സുശീൽകുമാറും ശലോമിയും മുൻപ് ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 12ന് രാത്രി ചാൾസിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ സുശീൽകുമാർ ശലോമി‌യെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുകയും ഉടൻ ചാൾസ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് സുശീലിന്റെ കഴുത്തിന് വെട്ടുകയുമായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ശലോമിയും കൂടി ചേർന്ന് മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി സ്യൂട്ട്കേസിനുള്ളിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇവരെ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

English Summary: Bank official killed, chopped into 11 pieces by friends