കോഴിക്കോട്∙ വടകരയിലെ സീറ്റ് തര്‍ക്കത്തില്‍ എല്‍ജെഡിയുടെ അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനന്‍. തീരുമാനം ഉചിതമായ സമയത്തുണ്ടാകും. മുക്കം നഗരസഭ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരിക്കുമെന്നും പി.മോഹനന്‍ പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാത്തതിന്‍റെ ക്ഷീണം മാറുന്നതിന് മുമ്പേ വടകര നിയമസഭാ സീറ്റിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് എല്‍ജെഡി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ശക്തികേന്ദ്രമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകള്‍ നഷ്ടമായെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെന്നാണ് എല്‍ജെഡിയുടെ അവകാശവാദം.

