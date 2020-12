രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡ്രൈവറില്ലാ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഡൽഹിയിൽ; മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡ്രൈവറില്ലാ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഈ മാസം അവസാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കും. ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ (ഡിഎംആർസി) മജന്ത ലൈനിലായിരിക്കും ട്രെയിൻ ഓടുക. ഡിസംബർ 25ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെ സമീപിച്ചതായി ഡിഎംആർസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

2002 ഡിസംബർ 25നാണ് ഡൽഹി മെട്രോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 26നാണ് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി മെട്രോ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അന്ന് 8.2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ 6 സ്റ്റേഷനുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10 ലൈനുകളിലായി 242 സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. ദിവസേന ശരാശരി 26 ലക്ഷം പേർ ഡൽഹി മെട്രോ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

മെട്രോയുടെ മൂന്നാംഘട്ട വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡ്രൈവറില്ലാ ട്രെയിനുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. മജന്ത, പിങ്ക് ലൈനുകളിലായിരിക്കും ഇവ ഓടുക. 2017ലാണ് ഡ്രൈവറില്ലാ മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെ ട്രയൽ ഡിഎംആർസി ആരംഭിച്ചത്. ആറു കോച്ചുകൾ വീതമുള്ള ട്രെയിനുകൾ മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 95 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കും.

English Summmary: PM Modi May Flag Off Country's First Driverless Metro Train This Month: Report