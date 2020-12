ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ കര്‍ഷകരെ തോക്കുകാട്ടി ഭയപ്പെടുത്തി സമരത്തിനിറക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 'കാര്‍ഷികനിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ട് 6 മാസമായി. പെട്ടെന്നുള്ള സമരത്തിനുപിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയമാണ്. നിയമത്തിലെ ഏതു വ്യവസ്ഥയിലാണ് എതിര്‍പ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നില്ല. സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിന് തെളിവാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിലെ കർഷകരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



പ്രതിപക്ഷത്തിന് അസൂയ ആണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പ്രകടനപത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയവരാണ് പ്രതിപക്ഷം. നിയമം നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മോദി സര്‍ക്കാരിന് കിട്ടുന്നതിലാണ് അവര്‍ക്ക് അസ്വസ്ഥത. പ്രതിപക്ഷം കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭീതിയും അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. കടം എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ എന്തുചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ അർധരാത്രി കൊണ്ടുവന്നതല്ല. കഴിഞ്ഞ 22 കൊല്ലങ്ങളായി എല്ലാ സർക്കാരും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതു വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. കർഷക സംഘടനകൾ, കാർഷിക വിദഗ്ധർ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ, ശാസ്ത്രഞ്ജർ, പുരോഗമന കർഷകർ എന്നിവർ പരിഷ്കരണത്തിനായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ നിയമങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർ പ്രകടനപത്രികകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

എങ്ങനെയാണ് മോദി ഇതു നടപ്പാക്കിയതെന്നാണ് ഈ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുന്നത്? അവർക്കുള്ള എന്റെ മറുപടി ഇതാണ് – പ്രശസ്തി നിങ്ങൾ കൈവശം വച്ചോളൂ. ഞാൻ പോലും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനപത്രികകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാം. എനിക്ക് പ്രശസ്തി വേണ്ട. കർഷകരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നേയുള്ളൂ. കര്‍ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

