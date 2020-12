മുംബൈ∙ രാഷ്ട്ര നിര്‍മാണത്തിനു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംഭാവന എന്താണെന്നു നിരന്തരം ചോദ്യമുന്നയിക്കുന്നവര്‍ 1971-ലെ യുദ്ധത്തിന്റെയും പാക്കിസ്ഥാന്‍ പിളര്‍ന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് രൂപീകൃതമായതിന്റെയും ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്ന് ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ച് ശിവസേന. നിലവില്‍ ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനും ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും 'സാമ്‌ന'യിലെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ ശിവസേന കുറ്റപ്പെടുത്തി.



ചൈന ഇതുവരെ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍നിന്നു പിന്മാറിയിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാന്‍ സ്ഥിരമായി വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിക്കുകയാണ്. 50 വര്‍ഷം മുമ്പ് നമ്മള്‍ പാക്കിസ്ഥാനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പോള്‍ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തോളമാകാറായി. എന്നിട്ടും ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

1971-ലെ യുദ്ധം ആവേശകരവും പ്രചോദനപരവുമായ ഓര്‍മയാണ്. പാക്കിസ്ഥാനു മേല്‍ ഇന്ത്യ വിജയം നേടിയതിന്റെ അമ്പതാം വാര്‍ഷികമാണിത്. അമേരിക്കന്‍ കപ്പല്‍പ്പട എത്തും മുമ്പ് പാക്കിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നയതന്ത്രജ്ഞതയും തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളും ഓര്‍മിക്കേണ്ട അവസരമാണിത്. ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ മനേക് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം 13 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില്‍ അവരെ കീഴടക്കിയെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 70 വര്‍ഷം കോണ്‍ഗ്രസ് എന്തു ചെയ്തുവെന്ന ചോദ്യം വാട്‌സാപ്പ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളാണു ചോദിക്കുന്നത്. അവര്‍ 1971ലെ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം. 2020ല്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ 4,052 തവണ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് എന്തു ചെയ്തുവെന്നു ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാതെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റവും പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനങ്ങളും നേരിടാന്‍ എന്തു ചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്നാണു ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നും ശിവസേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

