ഒരു തൃണമൂൽ എംഎൽഎ കൂടി പാർട്ടിവിട്ടു; രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെ രാജി

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. ഒരു എംഎല്‍എ കൂടി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു. സില്‍ഭദ്ര ദത്തയാണ് രാജിവച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ നാളെ ബംഗാളില്‍ എത്താനിരിക്കെയാണ് രാജി. പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവുകൂടിയാണ് സിൽഭദ്ര ദത്ത.

വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനം പിടിക്കാൻ വൻ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണു ബംഗാളിൽ ബിജെപി നടത്തുന്നത്. കൂടുതൽ എംഎൽഎമാർ സില്‍ഭദ്രയെ തുണച്ചു പാർട്ടി വിട്ടേക്കാമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ പാർട്ടിവിട്ട മുകൾ റോയിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് സില്‍ഭദ്രയ്ക്ക്. രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെ നേതാവാണ് പാർട്ടി വിടുന്നത്. സുവേന്ദു അധികാരി, ജിതേന്ദ്ര തിവാരി എന്നിവരാണ് നേരത്തെ തൃണമൂൽ വിട്ടത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ വൻ പ്രതീക്ഷയാണ് ബിജെപി വച്ചുപുലർത്തുന്നത്. അതേസമയം എംഎൽഎമാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് മമതയ്ക്ക് വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Trinamool MLA Quits, Third Exit In 2 Days In Worry For Mamata Banerjee