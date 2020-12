‘ഇത് പുതിയ ഇന്ത്യ, ഒരു ആക്രമണത്തെയും സഹിക്കില്ല; ശത്രുക്കൾക്ക് തക്കതായ മറുപടി’

ഹൈദരാബാദ് ∙ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ദുർബല രാഷ്ട്രമല്ലെന്നും ശത്രുവിന്റെ ഏതു തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിനും ഉചിതമായ മറുപടി നൽകാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. ‌‌ചൈനയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും വെല്ലുവിളി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പരാമർശം. ഹൈദരാബാദ് ദുണ്ടിഗലിൽ വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ കേഡറ്റുകളുടെ സംയുക്ത ബിരുദ പരേഡിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഇത് പുതിയ ഇന്ത്യയാണ്, ഒരു ആക്രമണത്തെയും സഹിക്കില്ല. സംഘർഷത്തേക്കാൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഏത് പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം. കോവിഡിന്റെ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിലൂടെ രാജ്യം കടന്നുപോകുമ്പോഴും, അതിർത്തിയിൽ ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണു ചൈന പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ ദുർബല രാഷ്ട്രമല്ലെന്നു നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി’– രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ചൈനയ്ക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കു വളരെയധികം അഭിനന്ദനം ലഭിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.



ഇന്ത്യ എപ്പോഴും സംഭാഷണത്തിലും സമാധാനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഉഭയകക്ഷി, നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലാണ്. സംഘർഷമല്ല, സമാധാനം മാത്രമാണു നമുക്കു വേണ്ടത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹിക്കില്ല. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തക്കതായ മറുപടി നൽകാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള നാലു യുദ്ധങ്ങൾ തോറ്റിട്ടും അയൽരാജ്യം ഒരു പാഠവും പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാനെ ലക്ഷ്യമിട്ടും രാജ്നാഥ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



