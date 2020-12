ഭാര്യയുടെ കാമുകനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു: സിസിടിവിയിൽ കുടുങ്ങി

ചെന്നൈ ∙ പുതുപ്പേട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ കാമുകനെ ഭർത്താവും സുഹൃത്തും ചേർന്നു കൊലപ്പെടുത്തി. കണ്ണകി നഗർ നിവാസി സന്തോഷ് കുമാറാണ് (33) മരിച്ചത്. ഇളവരശൻ (21), സുഹൃത്ത് അരുൺ (20) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് താക്കീതു നൽകിയിട്ടും അനുസരിക്കാത്തതിനാലാണ് കൊല നടത്തിയതെന്നു ഇളവരശൻ മൊഴിനൽകിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



പുതുപ്പേട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കടയ്ക്കു മുന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സന്തോഷ് കുമാറിനെ ഇരുവരും ചേർന്നു കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 9 തവണ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇവർ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. പ്രതികൾ കൃത്യം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞതാണ് നിർണായകമായത്. സംഭവത്തിനു ശേഷം കടന്ന പ്രതികളെ എഗ്മോർ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.



