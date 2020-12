ടഗോറിന്റെ ചിത്രത്തിനു മുകളിൽ അമിത് ഷായുടെ ചിത്രം: പിന്നിൽ തൃണമൂലെന്ന് ബിജെപി

കൊൽക്കത്ത ∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ബംഗാൾ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിച്ച പ്ലക്കാർഡുകളെച്ചൊല്ലി വിവാദം. ഭോൽപൂർ, ശാന്തിനികേതൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്ലക്കാർഡുകളിൽ വിശ്വ മഹാകവി രബീന്ദ്രനാഥ ടഗോറിന്റെ ചിത്രത്തിനു മുകളിൽ അമിത് ഷായുടെ ചിത്രം വച്ചതാണ് വിവാദത്തിനിടയാക്കിയത്.

2019 ൽ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിൽനിന്നു രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന മുൻ എംപി അനുപം ഹസ്രയുടെ ചിത്രവും പ്ലക്കാർഡുകളിലുണ്ട്. നിലവിൽ ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാണ് അനുപം. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പ്ലക്കാർഡുകൾ ബിജെപി നീക്കം ചെയ്തു. ബിജെപിയല്ല പ്ലക്കാർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി പിന്നീട് രംഗത്തെത്തിയ അനുപം ഹസ്ര, അതിനു പിന്നിൽ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ടഗോറിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് താങ്ങാനാവാത്തതിനാലാണ് പ്ലക്കാർഡുകൾ ബിജെപി നീക്കം ചെയ്തതെന്നും ഹസ്ര പറഞ്ഞു.

രബീന്ദ്രനാഥ ടഗോറിന്റെ ജന്മസ്ഥലം വിശ്വഭാരതിയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശിയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയെ ഉദ്ധരിച്ച് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ട്വീറ്റ് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തു. നാടിന്റെ ചരിത്രമറിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ജെ.പി. നഡ്ഡയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂലില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ വമ്പന്‍ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വലംകൈയും ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ തൃണമൂലിന്റെ ജീവശ്വാസവുമായിരുന്ന മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ, മറ്റൊരു എംഎല്‍എ ജിതേന്ദ്ര തിവാരിയും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ രാജി തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തിവാരി വൈകാതെ പാർട്ടിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി.

പിന്നാലെ, തിവാരിയുടെ അടുത്ത അനുയായി ദീപ്താന്‍ഷു ചൗധരി പാര്‍ട്ടിവിട്ടു. ബിജെപിയില്‍നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം തൃണമൂലില്‍ എത്തിയത്. പിന്നാലെ എംഎല്‍എ സില്‍ഭദ്ര ദത്തയും ന്യൂനപക്ഷ സെല്‍ നേതാവ് കബീറുള്‍ ഇസ്‌ലാമും രാജിവച്ചു. നേരത്തേ പാര്‍ട്ടിവിട്ട മുകുള്‍ റോയിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് സില്‍ഭദ്രയ്ക്ക്. പാര്‍ട്ടിയുടെ പല രണ്ടാം നിര നേതാക്കളും രാജിവയ്ക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ സുവേന്ദുവിനെയും സില്‍ഭദ്രയെയും തുണച്ചു പാര്‍ട്ടി വിട്ടേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നാലു മാസത്തിനപ്പുറം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സുവേന്ദു ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ രാജി മമതയെയും തൃണമൂലിനെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

