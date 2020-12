ബിന്ദു കൃഷ്ണ ബിജെപി ഏജന്റ്; പുറത്താക്കണം: കൊല്ലത്ത് പോസ്റ്ററുകൾ

കൊല്ലം∙ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്കെതിരെ കൊല്ലത്ത് വ്യാപക പോസ്റ്ററുകൾ. ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ പുറത്താക്കി കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ബിന്ദു കൃഷ്ണ ബിജെപിയുടെ ഏജന്റാണെന്നാണ് പോസ്റ്ററിലെ ആക്ഷേപം.

ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്ററുകൾ ജീവനക്കാർ നീക്കി. കൊല്ലത്തെ ചില യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കൊല്ലം കോർപറേഷനിൽ ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതും കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കു കാരണമായി.



