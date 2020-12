തീരുമാനം അറിയിക്കാതെ രാഹുൽ; സോണിയ തുടരണമെന്ന് നേതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി. പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്തും വരെ സോണിയ ഗാന്ധി തുടരണമെന്നു നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി സോണിയ ഗാന്ധി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ചർച്ചയായി. ശക്തമായ നേതൃത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ.

പുതിയ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ കോൺഗ്രസ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടി പ്രസിഡന്റായി മടങ്ങിവരണമെന്നാണ് 99.9% നേതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സുർജേവാല ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary : Rahul Gandhi rules out as Congress chief again, sources