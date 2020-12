ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യയില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കോവിഡ് വാക്‌സീന് അംഗീകാരം നല്‍കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷ് വര്‍ധന്‍. 30 കോടിയോളം വരുന്ന മുന്‍ഗണനാ പട്ടികയിലുളളവര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ അതിവേഗത്തിലുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ പരിപാടി നടപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച മന്ത്രതല യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതും കൈകള്‍ കഴുകുന്നതും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികള്‍ തുടരണമെന്നും ഹര്‍ഷ് വര്‍ധന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ശനിയാഴ്ച ഒരു കോടി കടന്നിരുന്നു. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് രണ്ടു ശതമാനത്തിലേക്കു കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ഉള്ളതും ഇന്ത്യയിലാണ് -1.45 ശതമാനം. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 95.46 ശതമാനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒക്‌ടോബര്‍, നവംബര്‍ മാസങ്ങളിലെ ഉത്സവസീസണ്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും വലിയ തോതില്‍ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 12 രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്നു കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: 30 Crore People Will Get Covid Vaccine In 6-7 Months: Health Minister