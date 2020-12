ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി, കത്തെഴുതിയ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നേതൃമാറ്റത്തിനു വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. തെലങ്കാന, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാനാണു പാര്‍ട്ടി നീക്കം.



ഹൈദരാബാദ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തെ തുടര്‍ന്ന് തെലങ്കാനയില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് ഉത്തം കുമാര്‍ റെഡ്ഡി രാജിവച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലും സമാന സാഹചര്യത്തിലാണു പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് അമിത് ചവ്ദ രാജിവച്ചത്. മധ്യപ്രദേശില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥാണു പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍. കമല്‍നാഥിന്റെ മുന്‍കൈയിലാണ് 23 ‘വിമത’ നേതാക്കളുമായി സോണിയാഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

അടുത്ത വര്‍ഷം നിയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളം, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാരായാ താരിഖ് അന്‍വറിനെയും ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിനെയും സോണിയ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് സോണിയ 23 വിമത നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് രാഹുല്‍ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന സൂചനയാണ് നേതാക്കള്‍ നല്‍കുന്നത്. 99.9 ശതമാനം നേതാക്കളും രാഹുല്‍ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണു വിമതനേതാക്കളുടെ നിലപാട്. ഓഗസ്റ്റിലാണ് 23 നേതാക്കള്‍ നേതൃമാറ്റം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനു കത്തെഴുതിയത്.

