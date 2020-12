ബെംഗളൂരു ∙ ബെള്ളാരിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ 2018ൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തി സന്ദർശനം നടത്തിയതിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി വെള്ളിയിൽ തീർത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ മാതൃക നടയ്ക്കു വച്ച് പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാർ. ഹൂവിനഹദഗലി മൈലാർലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശിവകുമാർ നേർച്ച നടത്തിയത്.

വർഷാവർഷം പദയാത്രയായി പതിനായിരക്കണക്കിനു തീർഥാടകർ എത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനു മുകളിലൂടെ പറന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ആദായനികുതി റെയ്ഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനർഥങ്ങൾ നടന്നതെന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിലൊരാൾ സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മാതൃകയെന്നു ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: DK Shivakumar atones for 2018 flight with silver toy copter gift in Ballari