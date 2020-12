തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാന്‍ തീരുമാനം. കാര്‍ഷിക നിയമഭേദഗതികള്‍ വോട്ടിനിട്ട് തളളാനാണ് പ്രത്യേക സമ്മേളനം. തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം ചേര്‍ന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ശുപാര്‍ശ നൽകും.

അതേസമയം, അതിശൈത്യത്തിനെയും അതിജീവിച്ചു കർഷക സമരം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. സമരത്തിനിടെ തണുപ്പ് മൂലവും റോഡ് അപകടങ്ങളിലും 33 കർഷകർക്കാണ് ഇത് വരെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇവരുടെ ഓർമകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരമർപ്പിച്ച് ഇന്ന് ശ്രദ്ധാഞ്‌ജലി ദിവസമായി കർഷകർ ആചരിച്ചു. സമര വേദികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നു.

English Summary : Kerala Legislative Assembly to hold special meeting to rules out farm laws