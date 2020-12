‘മൻ കീ ബാത്ത്’ കേട്ട് മടുത്തു; പാത്രം കൊട്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയ സമരമുറയുമായി കർഷകർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ‘മൻ കീ ബാത്ത്’ നടക്കുന്ന സമയം പാത്രം കൊട്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കർഷകർ. പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു വരെ എല്ലാവരും പാത്രം കൊട്ടി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് കർഷക നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘ഡിസംബർ 27ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര റേഡിയോ പരിപാടിയായ ‘മൻ കി ബാത്ത്’ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പാത്രം കൊട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കണം. മൻ കീ ബാത്ത് കേട്ട് മടുത്തുവെന്നും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മൻ കീ ബാത്ത് മോദി കേൾക്കുന്നതെന്നും ചോദിക്കണം. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പാത്രം കൊട്ടി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കണം’– കർഷക സംഘടനയായ സ്വരാജ് ഇന്ത്യ ചീഫ് യോഗേന്ദ്ര യാദവ് പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച കർഷക സംഘടനകൾ നിരാഹാര സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയ ഭാരത് ബന്ദിനു ശേഷം കർഷക സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമരമാകും ഇത്. 11 പേർ വീതം 24 മണിക്കൂർ മാറിമാറിയാകും നിരാഹാര സമരം നടത്തുകയെന്ന് യോഗേന്ദ്ര യാദവ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

ഇതിനു പുറമേ ഡിസംബർ 26,2 7 തീയതികളിൽ എൻഡിഎയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കത്തയക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. അതേദിവസം തന്നെ വിദേശത്തു താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരോട് അതാതു രാജ്യത്തെ എംബസികളെ സമീപിച്ച് കാർഷിക നിയമം പിൻവലിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും നിർദേശിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary :"Tired Of Your Mann Ki Baat, Listen To Ours": Farmers Harden Stand