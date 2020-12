കമലിന് ടോർച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യത; എംജിആർ മക്കൾ കക്ഷി പുതിയ ചിഹ്നത്തിനായി കമ്മിഷനിൽ

ചെന്നൈ ∙ കമൽ ഹാസന്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിനു തമിഴ്നാട്ടിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചിഹ്നമായി ബാറ്ററി ടോർച്ച് ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ബാറ്ററി ടോർച്ച് അനുവദിച്ച എംജിആർ മക്കൾ കക്ഷി മറ്റൊരു ചിഹ്നം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു.

പുതുച്ചേരിയിൽ അനുവദിച്ച ബാറ്ററി ടോർച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലും അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കമൽ ഹാസനും നേരത്തെ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കമ്മിഷനിൽ നിന്നു അനൂകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും കമൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

തൊപ്പി, റിക്ഷ, സൈക്കിൾ, ബെൽറ്റ്, കപ്പൽ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങളാണു ചോദിച്ചതെന്നു എംജിആർ മക്കൾ കക്ഷി നേതാവ് വിശ്വനാഥൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെഴുതിയ കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ബാറ്ററി ടോർച്ച് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കാണു അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണ അതേ പാർട്ടിക്കു പുതുച്ചേരിയിൽ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പുതുച്ചേരിയിൽ എംജിആറിന്റെ ജനപിന്തുണ മുതലാക്കി അവർ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാറ്ററി ടോർച്ച് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച കമൽ ഹാസന്റെ പാർട്ടിക്കു 3.79% വോട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു.

