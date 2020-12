മലപ്പുറം∙ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നേതൃമാറ്റത്തില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ്. യുഡിഎഫില്‍ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കാന്‍ കഴിയണം. മുന്നാക്ക, പിന്നാക്ക വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ കാണണം. വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം. ഭരണവിരുദ്ധ വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിച്ചത് ഇടതിന് ഗുണമായെന്ന് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അതുണ്ടാകില്ല, എല്ലാ വോട്ടും ഒരു പെട്ടിയില്‍ വീഴുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Muslim League will not intervene in congress leadership decision says PK Kunhalikutty