ന്യൂഡൽഹി:∙ ആദായനികുതി റെയ്ഡുകളിലൂടെയും നോട്ടിസുകളിലൂടെയും പഞ്ചാബിലെ കർഷക ഏജന്റുമാരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.



പഞ്ചാബിലെ നിരവധി കർഷക ഏജന്റുമാർക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഇവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

‘കർഷകരുടെ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പഞ്ചാബിലെ ബിസിനസുകാർക്കെതിരെ കേന്ദ്രം ആദായനികുതി റെയ്ഡുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബിസിനസുകാരെ ഈ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്’– കേജ്‌രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ കർഷകർക്കൊപ്പമാണ്. ആരെയെല്ലാം കേന്ദ്രസർക്കാർ റെയ്ഡ് ചെയ്യും’ – അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കർഷക ഏജന്റുമാരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തടയുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ സമ്മർദതന്ത്രമാണ് റെയ്ഡുകൾ എന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കേജ്‌രിവാളും കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. പഞ്ചാബിലുടനീളമുള്ള 14 കർഷക ഏജന്റുമാർക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നോട്ടിസ് ലഭിച്ച് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണെന്നും അമരീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു.

