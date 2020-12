മുംബൈ∙ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി എഴുതിയ കത്തിൽ ‘സമ്മർദ തന്ത്ര’മൊന്നുമില്ലെന്നു ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. മഹാവികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിന്റെ പൊതുമിനിമം പരിപാടിയെപറ്റിയാണ് സോണിയ ഗാന്ധി എഴുതിയത്.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം മൂലം പൊതുമിനിമം പരിപാടിയിലെ ചില പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര ജനതയ്ക്കു ഗുണമാകുന്ന അജൻഡ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു വച്ചാൽ അതു സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണു കോൺഗ്രസെന്നും റാവുത്ത് ന്യായീകരിച്ചു.

ദലിതരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി പൊതുമിനിമം പരിപാടിയിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചില പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് സോണിയ ഗാന്ധി ഓർമിപ്പിച്ചത്.

ബിജെപിയെ അകറ്റിനിർത്താൻ, കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി, ശിവസേന സഖ്യമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ മഹാവികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയുടെ ആദ്യ കത്തായതിനാൽ രാഷ്്ട്രീയ രംഗത്തു ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിനും ആദിവാസി പ്രഫഷനലുകൾക്കും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ സംവരണം, പിന്നാക്ക വിഭാഗ-ആദിവാസി വികസനത്തിന് അവരുടെ ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതത്തിൽ ബജറ്റിൽ തുക നീക്കിവയ്ക്കൽ, സംവരണ തസ്തികകൾ നികത്താൻ നിയമന ശിബിരം തുടങ്ങിയവയാണു സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ കത്തിലെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ.

