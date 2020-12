വാക്സീൻ വന്നശേഷം പൗരത്വ നിയമം; ജനത്തിന് മമതയോട് ദേഷ്യം: അമിത് ഷാ

ബിർഭും ∙ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്കു മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയോടു ദേഷ്യമാണെന്നു കേന്ദ്ര അഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. സംസ്ഥാനത്തു തന്റെ റോഡ് ഷോയിലെ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഇതിന്റെ സൂചനയാണ്. ജനം മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ഷാ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വന്നശേഷം പൗരത്വനിയമം നടപ്പാക്കും. നിയമത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായിട്ടില്ല. കോവിഡ് മൂലം നടപടികള്‍ നീണ്ടുപോയി. അവസരം നല്‍കിയാല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം കൊണ്ടു സുവര്‍ണബംഗാള്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.



‘എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു റോഡ് ഷോ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടു ബംഗാളിനുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവുമാണിതു തെളിയിക്കുന്നത്. മമത ദീദിയോടു പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ദേഷ്യമാണു റോഡ് ഷോയിൽ കാണുന്നത്. ബംഗാളിലെ ജനത്തിനു മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ട്. കേവലമൊരു മുഖ്യമന്ത്രി മാറുകയല്ല വേണ്ടത്. വികസനത്തിലും പുരോഗതിയിലും സംസ്ഥാനത്തിന് ആകെയുമുള്ള മാറ്റമാണു വേണ്ടത്. മോദിക്ക് ഒരു അവസരം തരൂ, സമൂലമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാം’– ഷാ പറഞ്ഞു.



തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കുടുംബ പാർട്ടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നു. തൃണമൂലിന്റെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഇതിനുപിന്നിൽ. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തൃണമൂലിനെ ബിജെപി പരാജയപ്പെടുത്തും. ബംഗാളിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ്. റോഡുകൾ പൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. വൈദ്യുതി വിതരണം മോശം അവസ്ഥയിലാണ്.



അഴിമതി കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന ബംഗാൾ ഇപ്പോൾ വളരെ പിന്നിലാണ്. ബംഗാളിന്റെ പുത്രൻ തന്നെ മമതയെ തോൽപ്പിക്കും. ബംഗ്ലദേശിൽനിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആക്രമണങ്ങളും ഉയർന്ന നികുതികളും ഇല്ലാതാക്കാൻ, ‘അനന്തരവന്റെ’ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു. മമതയുടെ അനന്തരവൻ അഭിഷേക് ബാനർജി പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലും ആധിപത്യം നേടിയതിനെതിരായി പലർക്കുമുള്ള അമർഷം മുതലെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൂടിയാണു ഷായുടെ വാക്കുകൾ.



മമത കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള മുതിർന്ന തൃണമൂൽ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിക്കൊപ്പം വിവിധ കക്ഷികളിലെ 9 എംഎൽഎമാരും ഒരു എംപിയും അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. പശ്ചിമ മിഡ്നാപുരിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച കൂറ്റൻ റാലിയിൽ 5 തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാർക്കും ഒരു എംപിക്കുമൊപ്പം 3 സിപിഎം എംഎൽഎമാരും ഒരു കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയുമാണു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 200ലേറെ സീറ്റുകൾ നേടി ബിജെപി ബംഗാളിൽ അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ 294 സീറ്റുകളാണുള്ളത്.



