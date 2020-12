കണ്ണൂര്‍∙ പ്ലസ് ടു കോഴ കേസില്‍ കെ.എം.ഷാജി എംഎല്‍എയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് വിജിലന്‍സ്. അടുത്തയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കും. അഴീക്കോട് സ്‌കൂളിന് പ്ലസ്ടു അനുവദിക്കാന്‍ 2014 ല്‍ എംഎല്‍എ 25 ലക്ഷം കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് വിജിലന്‍സ് കണ്ണൂര്‍ യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം, ഭൂമി കയ്യേറി വീട് നിര്‍മിച്ചതില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ കെ.എം.ഷാജിയുടെ ഭാര്യ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ നോട്ടിസിന് മറുപടി ആയാണ് കൂടുതല്‍ സമയം ചോദിച്ചത്.



ഡിസംബര്‍ 17 ന് ഹാജരാകാനാണ് കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ കെ.എം.ഷാജിയുടെ ഭാര്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. വേങ്ങേരി വില്ലേജിലെ ഭൂമിയില്‍ കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോര്‍പറേഷന്‍ നോട്ടിസ് അയച്ചത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി വീട് നിര്‍മിച്ച ഭൂമിയില്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ സര്‍വേ നടത്തിയാണ് കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയത്. ഷാജിയുടെ ഭാര്യ ആശ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദീകണം നല്‍കണം. ആശയുടെ പേരിലാണ് ഭൂമി. ഈ ഭൂമിയുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം.കെ.മുനീറിന്റെ ഭാര്യ നഫീസയുടെ മൊഴി എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Plus two bribery scam: Vigilance will question KM Shaji MLA