നടിയെ അപമാനിച്ച യുവാക്കളെക്കുറിച്ച്‌ വ്യക്തമായ സൂചന: അറസ്റ്റ് ഇന്നുണ്ടായേക്കും

കൊച്ചി∙ കൊച്ചിയിലെ മാളില്‍ നടിയെ അപമാനിച്ചവരെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചു. ഇന്ന് അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കും. ഇന്നലെ പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. നടിയെ അപമാനിച്ച ശേഷം എറണാകുളം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് പ്രതികള്‍ വടക്കന്‍ ജില്ലകളിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്.

17നു വൈകിട്ട് 5.45നു രണ്ടു പ്രതികളും ലുലു മാളിനുള്ളില്‍ കടന്നത് ഇടപ്പള്ളി മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നുള്ള പ്രവേശന കവാടം വഴിയാണെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മാളിന്റെ കവാടത്തില്‍ പേരും മൊബൈല്‍ നമ്പറും നല്‍കാതെ ഇവര്‍ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എത്തിയതെന്നു പൊലീസ് കരുതുന്നു. മാളില്‍നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങാതെയാണ് ഇവര്‍ മടങ്ങിയത്. രാത്രി 8നു ശേഷം യുവാക്കള്‍ എറണാകുളം നോര്‍ത്ത്, സൗത്ത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലും എത്തി. ഇവിടെയും പേരോ ഫോണ്‍ നമ്പറോ നല്‍കിയില്ല.

ഈ സമയത്തു ട്രെയിന്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ പുറത്തിറങ്ങി മറ്റു വാഹനങ്ങളില്‍ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണു നിഗമനം. ഇവര്‍ മറ്റു ജില്ലക്കാരായതിനാലാകാം ട്രെയിനില്‍ പോകാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നും പൊലീസ് കരുതുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിനെത്തിയപ്പോള്‍ ആള്‍ത്തിരക്കില്ലാത്തിടത്തു വച്ചു പ്രതികള്‍ ഇരുവരും മനഃപൂര്‍വം നടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു കടന്നുപോകുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്‌തെന്നാണു കേസ്. ഐജി വിജയ് സാഖറെയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നു കളമശേരി പൊലീസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

