കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

ചണ്ഡീഗഡ്∙ കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരികെ പഞ്ചാബിലെത്തിയ യുവ കർഷകൻ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ. ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ ഗുർലാബ് സിങ്(22) എന്ന കർഷകനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

പഞ്ചാബിലെ ബദിന്ദ ജില്ലയിലെ ദയാൽപുര മിർസ ഗ്രാമവാസിയാണ് ഗുൽറാം. വെള്ളിയാഴ്ച കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരികെ എത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന ഗുൽറാമിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സാധാരണ കർഷകനായ ഗുൽറാം ആറു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തിരുന്നെന്നാണ് വിവരം.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary :Two days after returning from Delhi border protest site, Punjab farmer dies by suicide