ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാല ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ അംബാനിയുടെ മകന്‍

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന വിശേഷണത്തോടെ വമ്പൻ മൃഗശാല ആരംഭിക്കാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഐഎൽ). ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലാണു മൃഗശാല തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും നൂറോളം ഇനങ്ങളില്‍പെട്ട മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉരഗങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അവകാശവാദം.

റിലയൻസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഇളയ മകൻ ആനന്ദ് അംബാനിയാണു മൃഗശാലയുടെ അമരക്കാരൻ. ജാംനഗർ മോട്ടി ഖാവിയിലെ റിഫൈനറി പ്രൊജക്ടിന് അരികിലായി 280 ഏക്കറിലാണു മൃഗശാല ഒരുക്കുകയെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ വലിയ എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാലയാണു മോട്ടി ഖാവിയിലേത്. കോവിഡ് കാരണമാണു പദ്ധതി നീണ്ടതെന്നും രണ്ടു വർഷത്തിനകം പൊതുജനങ്ങൾക്കു തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്നും കമ്പനിയിലെ മുതിർന്ന എക്സിക്യുട്ടീവ് പറഞ്ഞു.



‘ഗ്രീൻസ് സുവോളജിക്കൽ, റസ്ക്യു ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കിങ്ഡം’ എന്നാകും പദ്ധതിയുടെ പേര്. ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽനിന്നു ലഭിച്ചതായി ആർഐഎൽ ഡയറക്ടർ (കോർപറേറ്റ് അഫയേഴ്സ്) പരിമൾ നത്‍‌വാനി പറഞ്ഞു. ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, ഫ്രോഗ് ഹൗസ്, ഇൻസെക്ട് ലൈഫ്, ഡ്രാഗൺസ് ലാൻഡ്, എക്സോട്ടിക് ഐലൻഡ്, അക്വാട്ടിക് കിങ്ഡം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ മൃഗശാലയിലുണ്ടാകും.



സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മൃഗശാല എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയതല്ലെന്നും കൊൽക്കത്തയിലെ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ നേരത്തെയുണ്ടെന്നും വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അഡിഷനൽ ഡയറക്ടർ–ജനറൽ സൗമിത്ര ദാസ്ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. റിലയൻസിനു വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിൽ താൽപര്യവും അഭിനിവേശവുമുണ്ടെന്നതു നേരത്തെ അറിയാം. വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായി ഈ മൃഗശാല മാറുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും സൗമിത്ര ദാസ്ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.



English Summary: Reliance to build ‘largest zoo in world’ in Gujarat