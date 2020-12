പതിനേഴുകാരനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് പതിനാലുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ വീട്ടുജോലിക്കു നിന്നിരുന്ന പതിനാലുകാരിയെ പതിനേഴുകാരനും മറ്റു മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷ് 1 ഏരിയയിലാണു സംഭവം. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികളെന്നു സംശയിക്കുന്ന നാലുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.



ജോലിക്കുനിന്ന സ്ഥലത്തുവച്ചാണ് പെൺകുട്ടി, പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒരുമാസം മുൻപ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോള്‍, ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷിലുള്ള തന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തെത്തി കാണണമെന്ന് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഇയാളും മറ്റു മൂന്നു പേരും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലെ സെർവന്റ് ക്വാട്ടേഴ്സിൽവച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 18, 20, 30 വയസ്സുള്ളവരായിരുന്നു മറ്റു മൂന്നു പേരെന്നും പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.



ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്നും ഉടൻ തന്നെ നാലു പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Girl Allegedly Raped By 17-Year-Old, 3 Others In Posh Delhi Locality