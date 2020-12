റിലേ നിരാഹാരവുമായി കർഷകർ; 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒത്തുതീർപ്പു സാധ്യതയെന്ന് ഖട്ടർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്നു മുതൽ റിലേ നിരാഹാര സമരവും 25 മുതൽ ദേശീയപാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഉപരോധവുമായി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാൻ കർഷകർ. സിംഘു, തിക്രി അതിർത്തികളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. കൊടുംതണുപ്പിനെ വകവയ്ക്കാതെയാണ് കർഷകർ ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമരം തുടങ്ങി 26 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള സൂചനകളില്ലെന്നതാണു പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ.



∙ ഒത്തുതീർപ്പ് വൈകില്ല: ഖട്ടർ



കർഷക സമരം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒത്തുതീർപ്പാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ. കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. വിട്ടുവീഴ്ച സമീപനം കർഷകർ സ്വീകരിച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ചകൾക്കു തയാറാണെന്നും ഖട്ടർ പറഞ്ഞു.

∙ പ്രതിഷേധത്തിൽ നേത്രപരിശോധനയും



സമരകേന്ദ്രത്തിൽ കർഷകർക്ക് നേത്ര പരിശോധന ക്യാംപുമായി പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാർ. പഞ്ചാബിലെ ഗർശങ്കറിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒൻപതംഗ സംഘമാണ് സിംഘു അതിർത്തിയിൽ സൗജന്യമായി നേത്ര പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കൊടുംതണുപ്പും പൊടിയും വായു മലിനീകരണവും കാരണം സമരക്കാരിൽ പലർക്കും കണ്ണുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥത നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതു കണക്കിലെടുത്താണ് ഡോക്ടർമാർ സന്നദ്ധ സേവകരായി രംഗത്തെത്തിയത്.

കർഷക സമരസമിതിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജുകൾ നീക്കി



സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കിസാൻ ഏകത മോർച്ചയുടെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകൾ ഫെയ്സ്ബുക് നീക്കം ചെയ്തു. സമരസമിതിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജുകളാണ് ഇന്നലെ നീക്കം ചെയ്തത്.



ഇന്നലെ നടന്ന തൽസമയം സംപ്രേഷണത്തെത്തുടർന്നാണു പേജുകൾ നീക്കം ചെയ്തതെന്നു കർഷകർ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണു ഫെയ്സ്ബുക് പേജിനെതിരായ നടപടി എന്നു കിസാൻ ഏകത മോർച്ച ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



സമരക്കാർക്കെതിരെ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജവാർത്തകൾ ചെറുക്കാനായി വ്യാഴാഴ്ചയാണു കർഷകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. 36 പേരടങ്ങിയ ഐടി സെൽ ആണ് കർഷകസമരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിനും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനും പുറമേ ട്വിറ്റർ, യു ട്യൂബ്, സ്നാപ്ചാറ്റ് എന്നിവയിലും സമരസമിതി അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്.



ഫെയ്സ്ബുക് ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾ ബിജെപി അനുകൂലമാണെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കെ പുതിയ നടപടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനു വഴിതുറന്നു. ട്വിറ്ററിൽ #KisanEktaMorcha ഹാഷ്ടാഗിൽ ചർച്ചകളും വിമർശനങ്ങളും സജീവമായി.

