സർക്കാർ ജാഗ്രതയിൽ; ഇന്ത്യയിൽ പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല: ആരോഗ്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ബ്രിട്ടനിൽ പിടിമുറുക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷ് വർധൻ. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്നു ഞാൻ പറയും. നിങ്ങൾ സ്വയം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് വ്യാപനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ നേരിടുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം യോഗം ചേർന്നിരുന്നു.

യുകെയിൽ‍നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 22 മുതൽ 31 വരെ യുകെയിൽനിന്നും അങ്ങോട്ടുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്ക് സർക്കാർ താൽക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.

