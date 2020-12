വാക്സീൻ ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായേക്കും: ബ്രിട്ടനിലെ പുതിയ വൈറസിൽ ആശങ്ക

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതുവർഷത്തിൽ വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ. ജനുവരിയിലെ ഏതാഴ്ചയിലും വാക്സീൻ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും സുരക്ഷിതത്വത്തിലും ഫലപ്രാപ്തിയിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ 3 സാധ്യതാ വാക്സീനുകളാണ് അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരിശോധനാ ഫലം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ കമ്പനികളോട് വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോതിൽ വൻ കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ഉണ്ടാകുന്നത്. കോവിഡ് മുക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നില തുടരുകയും അടുത്ത മാസം വാക്സീൻ നൽകി തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ.

ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായത് പോലുള്ള പുതിയ വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ ഈ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെല്ലാം തകിടം മറിയും. അതിനാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നോക്കി കാണുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 25000 ത്തോളം പുതിയ രോഗികളും രോഗമുക്തിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

English Summary : India May Start Covid Vaccination In January, Says Health Minister