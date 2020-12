കേന്ദ്ര നിയമത്തിന് പകരമായി പുതിയ കാർഷിക നിയമവുമായി സർക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്ക് പകരമായി നിയമനിർമാണം കൊണ്ടുവരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ പരിഗണനയിൽ. കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപസമിതി ഇത് പരിഗണിക്കുകയാണ്. പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിയമനിർമാണം നടത്തിയിരുന്നു.



ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേർന്ന് കേന്ദ്ര കാർഷിക ബില്ലുകൾ തള്ളും. നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്തു. കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളോട് ഭരണ, പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരേ നിലപാടാണ്.



English Summary : Kerala Government to introduce new law instead of centre's farm law