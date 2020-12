പേരിൽ പിഴവ്; യുപിയിൽ ഒരാളെ അനധികൃതമായി ജയിലിലടച്ചത് 8 മാസം

പ്രയാഗ്‌രാജ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വിട്ടയയ്ക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടും ജയിലിലടച്ചയാളെ വിട്ടയയ്ക്കാതെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്. പേരിൽ വന്ന പിഴവുകാരണമാണ് ഇയാളെ അനധികൃതമായി എട്ട് മാസം ജയിലിലടച്ചത്. 2020 ഏപ്രിലിലാണ് പ്രതിയെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായത്.

കോടതി ഉത്തരവിൽ പ്രതിയുടെ പേര് വിനോദ് ബറുവർ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇയാളുടെ പേര് വിനോദ് കുമാർ ബറുവർ എന്നായിരുന്നു. പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വന്ന പിശക് തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് വിനോദ് എട്ട് മാസമായി ജയിലിൽ തുടരുകയാണെന്ന വിവരം കോടതി അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് നഗർ ജില്ലാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടി.

ചെറിയ സാങ്കേതിക പിഴവ് സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒരാളെ അനധികൃതമായി ജയിലിൽ തടഞ്ഞുവച്ചതിൽ കോടതി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം ഡിസംബർ 8ന് ഇയാളെ മോചിപ്പിച്ചുവെന്ന് സൂപ്രണ്ട് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

