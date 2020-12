പൊതുസ്ഥലം കയ്യേറി ആരാധനാലയം വേണ്ട: പരാതിക്കാരന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ

ന്യൂഡൽഹി∙ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കയ്യേറി ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തടയാൻ ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎ) കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറുന്ന പ്രവണത ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പ്രതിഭ എം. സിങ് പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ചുമതല അധിക‍ൃതർക്കുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കയ്യേറി ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ന്യൂ പട്ടേൽ നഗറിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് 4 ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതു സംബന്ധിച്ച കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. വർഷങ്ങളായി സ്ഥലം തങ്ങളുടെ അധീനതയിലാണെന്നാണ് ക്ഷേത്രം അധികൃതർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.



എന്നാൽ പൊതുസ്ഥലം കയ്യേറിയാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നും ഡിഡിഎ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഠ്പുഠ്‍ലി കോളനി നിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ 1982ൽ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലമാണ് കയ്യേറിയതെന്നും ഡിഡിഎ വാദിച്ചു. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പേരിൽ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യടക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പരാതിക്കാരന് കോടതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി.

English Summary: Authorities to ensure public land not encroached as 'place of worship': Delhi High Court