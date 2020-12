‘ഭാര്യയെ ജ്യോതിഷി കബളിപ്പിച്ചു; തൃണമൂൽ മോഷ്ടിച്ചത് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ലക്ഷ്മിയെ’

കൊൽക്കത്ത ∙ കുടുംബകലഹത്തിലെത്തിയ ബിജെപി– തൃണമൂൽ പോരിൽ നാടകീയ വിശദീകരണം. ഭാര്യ സുജാത മൊണ്ഡൽ ഖാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതു ജ്യോത്സ്യന്റെ നിർദേശമനുസരിച്ചാണെന്ന് ബിജെപിയുടെ ബിഷ്ണുപുർ എംപിയും യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ സൗമിത്ര ഖാൻ പറഞ്ഞു. സുജാതയെ ജ്യോതിഷി കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു സൗമിത്ര പറഞ്ഞു.

പാർട്ടി മാറിയാൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നു ജ്യോതിഷി സുജാതയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തൃണമൂൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ലക്ഷ്മിയെയാണു മോഷ്ടിച്ചത്. എന്തു തസ്തികയാണു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കിയേക്കാം. 10 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വിവാഹമോചനത്തിനു നടപടി തുടങ്ങും. ഖാൻ എന്ന എന്റെ കുടുംബപ്പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതു നിർത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുകയാണെന്നും സൗമിത്ര ഖാൻ പറഞ്ഞു.



വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു സുജാതയുടെ പ്രതികരണം. ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. സ്വന്തമായി കുടുംബമില്ലാത്ത ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബം തകർക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിലുള്ളതിനു നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഭർത്താവിനു വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും എപ്പോഴും വിജയമുണ്ടാകണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.



അദ്ദേഹം എന്നെ ഭാര്യയായി പരിഗണിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭർത്താവായി കണക്കാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സിന്ദൂരം ധരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഇനി ഭർത്താവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ പേരിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെ‌ടരുത്. സ്ത്രീകളെ അവരുടെ പ്രവർത്തിയാൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ലോകത്തു ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. ഭർത്താവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ കുടുംബപ്പേരുമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി മുതൽ താൻ സുജാത മൊണ്ഡൽ ആയിരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP's Saumitra Khan Claims Astrologer Told Wife to Join TMC, Sujata Says 'Still Wearing Sindoor'