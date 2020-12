കാസര്‍കോട്∙ ജില്ലയില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ ദിനത്തില്‍ നടന്ന അതിക്രൂര മര്‍ദനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. മുസ്‍ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സിപിഎം അനുഭാവിയെയും കുടുംബത്തെയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തായത്. സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വടിവാളുമായി നില്‍ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ മുസ്‍ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകരും പുറത്തുവിട്ടു.

കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ മുപ്പത്തിയാറാം വാര്‍ഡ് കല്ലൂരാവിയിലാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍ ദിനം ഈ ക്രൂരമര്‍ദനം അരങ്ങേറിയത്. ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗിന് വോട്ടുകുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അക്രമിച്ചു എന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. കല്ലൂരാവി തണ്ടുമ്മല്‍ സ്വദേശി നിസാറാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. ഭയംമൂലം ആദ്യം പരാതി നല്‍കിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായതോടെയാണ് ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. മു‌സ്‍ലിം ലീഗ് കോട്ടയായ ഇവിടെ എതിര്‍പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തന സ്വതന്ത്ര്യം പോലുമില്ലെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം.



അതേ ദിവസം തന്നെ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മില്‍ അക്രമം ഉണ്ടാവുന്ന കൂടുതല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായി. എല്‍ഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തായത്. വടിവാള്‍ എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും കൂടെയുള്ളവര്‍ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. എന്നാല്‍ ലീഗിലെ തന്നെ വിമത വിഭാഗമാണ് ഇരുവരും എന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്‍റെ മറുപടി. അതേസമയം രണ്ടും ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ആധികാരികത പൊലീസ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല.



