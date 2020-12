ഇന്ത്യ ആഗോളശക്തി; ‘ലെജിയൻ ഓഫ് മെറിറ്റ്’ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സമ്മാനിച്ച് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു യുഎസിന്റെ പരമോന്നത ‘ലെജിയൻ ഓഫ് മെറിറ്റ്’ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും ആഗോള ശക്തിയായി ഇന്ത്യ വളരുന്നുതിലുമുള്ള നേതൃത്വത്തിനാണു മോദിക്കു പുരസ്കാരം. പ്രധാനമന്ത്രിക്കുവേണ്ടി യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ തരൻജിത് സിങ് സന്ധു, യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ട് ഒബ്രിയനിൽനിന്നു പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു.

രാഷ്ട്രത്തലവൻമാർക്കു മാത്രം നൽകുന്ന ഉന്നതമായ ചീഫ് കമാൻഡർ ഓഫ് ലെജിയൻ ഓഫ് മെറിറ്റ് ആണ് മോദിക്കു ട്രംപ് സമ്മാനിച്ചത്. ആഗോള ശക്തിയായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നതിനും വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനു യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തനുമുള്ള നേതൃത്വത്തെയും കാഴ്ചപ്പാടിനെയും അംഗീകരിച്ചാണു ബഹുമതി. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസണിനും ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയ്ക്കും ലെജിയൻ ഓഫ് മെറിറ്റ് സമ്മാനിച്ചതായി ഒബ്രിയൻ പറഞ്ഞു.



വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെ അതത് അംബാസഡർമാരാണ് അവാർഡുകൾ സ്വീകരിച്ചത്. 2016ൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓർഡർ ഓഫ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഗാസി അമീർ അമാനുല്ല ഖാൻ, ഗ്രാൻഡ് കോളർ ഓഫ് ദ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പലസ്തീൻ അവാർഡ് (2018), യുഎഇയുടെ ഓർഡർ ഓഫ് സയിദ് അവാർഡ് (2019), റഷ്യയുടെ ഓർഡർ സെന്റ് ആൻഡ്രൂ (2019), മാലദ്വീപിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ദ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് റൂൾ ഓഫ് നിഷാൻ ഇസുദ്ദീൻ (2019) തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങളും മോദിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Trump Presents PM Modi With Top US Honour 'Legion Of Merit'