മംഗളൂരു∙ വാഗ്മിയും പോപുലര്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന്‍ ചെയര്‍മാനും ദേശീയ ട്രഷററുമായ കെ.എം.ഷരീഫ്(56) അന്തരിച്ചു. അസുഖം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായി മംഗളുരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കർണാടക ഫോറം ഫോർ ഡിഗ്നിറ്റിയുടെ (കെഎഫ്ഡി) സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. പോപുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ചെയർമാൻ എന്നീ പദവികളും വഹിച്ചു.

നിലവിൽ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗവും ട്രഷററുമായിരുന്നു. മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കന്നട മാസിക ‘പ്രസ്തുത’യുടെ സ്ഥാപകനും ചീഫ് എഡിറ്ററുമാണ്. കന്നടയിൽ അന്റി ഡൗറി എന്ന പുസ്തകം രചിക്കുകയും സ്വഹാബി ചരിത്രം, സത്യവിശ്വാസികളുടെ ദിനചര്യകൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നും കന്നടയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.



ബ്യാരി, കന്നഡ, ഉറുദു, മലയാളം ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു. മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മുതൽ ബിസി റോഡ് മിതബയൽ മസ്ജിദിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വെക്കും. രാത്രി 8നു ഖബറടക്കം. ഭാര്യ : ഫാത്തിമ. മക്കൾ: മാസിം, മുഹീസ, ഹംദാൻ, ഫിദ, യാസീൻ, ഹിളർ.



