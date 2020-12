പ്രമേയം ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തില്‍; രാജ്ഭവനിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ കര്‍ഷികനിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാന്‍ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനുള്ള ശ്രമം സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ വീണ്ടും ഗവര്‍ണറെ സമീപിക്കേണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ജനുവരി എട്ടിന് ചേരുന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യം ബോധ്യപ്പെടാത്തതു കൊണ്ടാണ് സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്ന് ഗവര്‍ണറുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കീഴടങ്ങില്ലെന്നും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന നിയമനിര്‍മാണം നടത്തുമെന്നും കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച നിയമസഭാ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പൊലീസ് മാര്‍ച്ച് തടഞ്ഞു. പന്തംകൊളുത്തിയായിരുന്നു പ്രകടനം.



ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ നിശിതവിമര്‍ശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി. പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച നടപടി ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കത്തയച്ചു. ഗവര്‍ണര്‍ ബിജെപിക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആഞ്ഞടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചത്. സഭാസമ്മേളനം വിളിക്കേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ഗവര്‍ണറുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് കത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary: Kerala Government Will Pass Resolution During Budget Session of Assembly