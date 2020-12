ബ്രിട്ടനിലേത് പുതിയ വൈറസോ? വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശപ്പെരുമഴ: വേവലാതിക്കു മറുപടി

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ആശങ്കകളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കുറിപ്പ്. യുകെയിൽ പുതിയ വൈറസുണ്ടോയെന്ന് വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ്. വൈറസിനെ പറ്റി ഇവിടുള്ളതിനേക്കാൾ വേവലാതി പുറത്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലിട്ട കുറിപ്പിൽ രാജീവ് പട്ടത്തിൽ പറയുന്നു.

പുതിയ വൈറസ് എന്ന പ്രയോഗം ശരിയല്ലെന്നും കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം എന്നു തന്നെ പറയണമെന്നും രാജീവ് പറയുന്നു. വൈറസുകളിലെ ജനിതകമാറ്റം സാധാരണമാണ്. മുൻ വൈറസിനേക്കാൾ സാംക്രമികശേഷി കൂടുതലാണെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബറിലാണ് ലണ്ടനിൽ പുതിയ വകഭേദത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കൂടുതലും ലണ്ടനിലാണെങ്കിലും യുകെയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യൂറോപ്പിൽ തന്നെയും പുതിയ വകഭേദം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് മുൻ വൈറസിനെക്കാളും 0.4 മുതൽ 0.5 വരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് ചില കണക്കുകൾ. വൈറസ് വ്യാപനം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആയതിനാൽ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾപോലും വലിയ തരത്തിലുള്ള വ്യാപനമുണ്ടാക്കും– രാജീവ് എഴുതുന്നു.



ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മരണനിരക്ക് ഒറിജിനൽ വൈറസിന്റേതിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നും ചില സൂചനകളുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണം പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായിട്ടും കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടിക്കാണുന്നില്ല എന്നതാണ്. യുകെയിൽ ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ കിട്ടി എന്നാണ് കണക്ക്. ഏപ്രിൽ ആവുമ്പോഴേക്കും മിക്കവർക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകാനാണ് പ്ലാൻ.



ഇപ്പോഴുള്ള ഫൈസർ വാക്സിൻ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ച്ചറിനെ അനുസരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും സ്ട്രക്ച്ചറിൽ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വാക്സിൻ തന്നെ മതിയാവും. പക്ഷേ ഫ്ലൂ പോലെ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറസ് ആണെങ്കിൽ വാക്സിനും അതനുസരിച്ച് മാറേണ്ടി വരും. ഇവിടുത്തെ ഫ്‌ളൂ വാക്സിനുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത്. നേരത്തെയുള്ള ക്ലീഷേ സന്ദേശം പോലെ ഭയമല്ല; ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്മസ് കാലത്ത്– രാജീവ് പറയുന്നു.



English Summary: New Covid strain: how dangerous is it. and could it hamper a vaccine