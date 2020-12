‘ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താകും?’: മോദിയുടെ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ശിവസേന

മുംബൈ∙ ഡൽഹിയിലെ റഹബ് ഗഞ്ച് സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് മുഖപ്രസംഗവുമായി ശിവസേനയുടെ മുഖപത്രം ‘സാമ്ന’. ഞായറാഴ്ച ഗുരുദ്വാരയിലെത്തിയെ മോദി, ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിനു ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനമായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് തന്നെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട നിരവധി കർഷകരാണ് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും മറാഠ ദിനപത്രത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ അവസാനം എന്താകുമെന്നതാണ് ചോദ്യം.



പ്രധാനമന്ത്രി ഗുരുദ്വാരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ‘ഗുർബാനി’ മുഴങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരാൾ തന്റെ ചിന്താരീതി മാറ്റാതെ സേവനം ചെയ്തിട്ടോ ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ലെന്നാണ് ‘ഗുർബാനി’ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് എല്ലാക്കാലവും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഗുർബാനി പറയുന്നതായി സാമ്നയുടെ മുഖപ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും വിമർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രീതി ശരിയല്ലെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട കാര്യമില്ല. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിശ്വാസത്തെ ആരും ചോദ്യ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും ശിവസേന മുഖപത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേനാ നേതാവുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ഭാര്യ രശ്മി താക്കറെയാണ് ‘സാമ്ന’യുടെ എഡിറ്റർ.



