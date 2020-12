ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തിയ 22 പേർക്ക് കോവിഡ്; പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 22 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്ക പരത്തുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് ഇവിടെ നിന്നെത്തിയവരിൽ കോവി‍ഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നത്.

യുകെയിൽ നിന്നോ യുകെ വഴിയോ ഡൽഹിയിലെത്തിയ 11 പേർ, അമൃത്സറിലെത്തിയ 8 പേർ, കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയ 2 പേർ, ചെന്നൈയിലെത്തിയ ഒരാൾ എന്നിവർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ എവിടെയും കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ബ്രിട്ടനിൽനിന്നു വരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ആർടി– പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധനാഫലത്തിനായി വിമാനത്താവളത്തിൽ കാത്തിരിക്കാനും ഇവർക്ക് നിർദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവ് ആയവ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി പുണെയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കും. ജനിതിക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഇത്.



കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചയായി യുകെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കുകയും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഡിസംബർ 31 വരെ യുകെയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഇന്ത്യ വിലക്കിയിരുന്നു. മുംബൈയിൽ രാത്രി കർഫ്യൂം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 23,950 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു.



English Summary : 22 On UK-India Flights Coronavirus Positive, Samples Sent For Advanced Test