കർഷകസമരത്തിലെ പെൺപുലികൾ; ജീപ്പിലെത്തി 62കാരി കൗറും സംഘവും

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷകസമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജീപ്പിലെത്തിയ മഞ്ജീത് കൗറിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. 62 വയസുകാരിയായ കൗറും കൂടെ അഞ്ചംഗ സംഘവും പട്യാലയിൽ നിന്നാണ് സമരം നടക്കുന്ന സിംഘു അതിർത്തിയിലേക്ക് ജീപ്പിലെത്തിയത്. പഞ്ചാബി പെൺപുലികൾക്ക് വൻ സ്വീകരണമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത്.

രാജ്യം കർഷക ദിനം ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉച്ച ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഡല്‍ഹി–ഹരിയാന അതിര്‍ത്തിയിലെ സമരഭൂമികളിലുള്ള കർഷകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. അന്നം തരുന്നവർക്ക് അന്നം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരിതസ്ഥിതി രാജ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം.

പതിനൊന്ന് കർഷകർ വീതം നടത്തുന്ന റിലേ നിരാഹാര സമരം മൂന്നാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. കര്‍ഷക സംഘടനകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനം പോലുള്ള നാടകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാർഥമായ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും കർഷക നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള രണ്ടു കോടി കര്‍ഷകര്‍ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരുടെ സംഘം വ്യാഴാഴ്ച രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് കൈമാറും. സമരഭൂമിയായ സിംഘു കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്സഭ ചീഫ്‌വിപ്പ് കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപി സന്ദര്‍ശിച്ചു.



English Summary : 62-year-old woman drives a Jeep to Singhu border to join Farmers' protest, picture goes viral