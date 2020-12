തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവര്‍ണര്‍ തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും സിപിഎം സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറിയുമായ എ. വിജയരാഘവന്‍. ഗവര്‍ണര്‍ ഭരണഘടനാപരമായി വേണം പെരുമാറാന്‍. സര്‍ക്കാരാണ് നിയമസഭ ചേരാന്‍ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നും നിയമസഭയില്‍ എന്ത് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഗവർണറെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു.

നിയമസഭാ മന്ദിരത്തില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷം ക്ഷണിച്ചതായി അറിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. ‘മോക്ക്’ അസംബ്ലി ചേരുന്നത് ശരിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. കര്‍ഷക സമരവേദിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ഗവര്‍ണര്‍ മാന്യനാണ്. അത്ര സമ്മര്‍ദമുണ്ടായിട്ടാവാം ഈ നിലപാടെന്നും വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.



English Summary: A.Vijayaraghavan and VS Sunilkumar reaction to governor's decision about assembly session