കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്; നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കും

മലപ്പുറം∙ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കും. പാര്‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്. എംപി സ്ഥാനം രാജിവച്ചായിരിക്കും മത്സരിക്കുകയെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ മജീദ് അറിയിച്ചു.

മുസ്ലിം ലീഗിനെ സിപിഎം വേര്‍തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുകയും വര്‍ഗീയ പാര്‍ട്ടിയെന്ന് മുദ്ര കുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ക്യാംപെയ്ന്‍ നടത്തും. മതനിരപേക്ഷകരായി സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന സിപിഎം മറുഭാഗത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ്ഡിപിഐ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കക്ഷികളുമായി ചേര്‍ന്നാണ് മത്സരിച്ചത്. സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ വര്‍ഗീയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അവര്‍ പറയുന്ന നേട്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത്. എസ്ഡിപിഐയുമായി അവരുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുകെട്ടിനെ കണക്കു നിരത്തി തുറന്നുകാണിക്കും. മതനിരപേക്ഷ പാര്‍ട്ടിയായ മുസ്ലിം ലീഗിനെ തളര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ വര്‍ഗീയ കക്ഷികളാണ് വളരുന്നതെന്ന് കേരള സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പാർട്ടി തീരുമാനമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഏതു സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പാർട്ടിയാണ് പറയുക. മുസ്‌ലിം ലീഗിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കും. എന്നും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം.കെ.മുനീറും തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം, മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ തീരുമാനം യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ എംപി പ്രതികരിച്ചു.

പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഗവര്‍ണറുടെ നിലപാടില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു. അന്തരിച്ച കവയിത്രി സുഗതകുമാരിയെ യോഗത്തില്‍ അനുസ്മരിച്ചു.

English Summary: PK Kunhalikutty will come back to State politics