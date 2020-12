വാഹനാപകടത്തിൽ ആത്മീയ നേതാവ് ആണ്ടൂർകോണം മഹ്മൂദ് കോയ തങ്ങൾ മരിച്ചു

ചവറ (കൊല്ലം)∙ ദേശീയപാതയിൽ ചവറ പന്മന പോരൂക്കര മുസ്‌ലിം ജുമുഅ മസ്ജിദിനു മുന്നിൽ മിനി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആത്മീയ നേതാവും പ്രമുഖ പണ്ഡിതനുമായ തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരം ആണ്ടൂർകോണം മഹ്മൂദ് കോയ തങ്ങൾ (71) മരിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.345ന് ആയിരുന്നു അപകടം. ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മകൻ ഷുഹുബുദ്ദീൻ കോയ തങ്ങൾ, നെടുമങ്ങാട് പനയം സ്വദേശി അഷറഫ്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അബ്ദുൽ സലിം, മിനി ബസ് ഡ്രൈവർ ചവറ സ്വദേശി വിജയകുമാർ, യാത്രക്കാരായ അനുശ്രി, ലത, ലളിത എന്നിവർക്കും പരുക്കേറ്റു.



സാരമായി പരുക്കേറ്റ മഹ്മൂദ് കോയ തങ്ങളെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രാത്രി 11 ഓടെ മരിച്ചു. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃതദേഹം ഉച്ചയോടെ കബറടക്കും.



കരുനാഗപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാർ എതിർ ദിശയിൽ വന്ന മിനി ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിൽ കുടുങ്ങിയവരെ നാട്ടുകാർ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അഗ്നിശമനസേനയും പൊലീസും രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകി. ആണ്ടൂർകോണം മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അധ്യാപകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ: റുമൈസ. മക്കൾ: മിദ്‌ലാജ് കോയ തങ്ങൾ, ഷുഹുബുദ്ദീൻ കോയ തങ്ങൾ. മരുമക്കൾ: ഹയാത്ത്.



English Summary: Religious leader dies in an accident in chavara