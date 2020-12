മർദനമേറ്റ പാടുകൾ; ലത്തീഫിന്റെ മരണം കൊലപാതകം: രണ്ടാം ഭാര്യയും സഹോദരനും പിടിയിൽ

കൽപറ്റ∙ വയനാട് മുട്ടിൽ പറളിക്കുന്നിൽ യുവാവിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. മലപ്പുറം കരിപ്പൂർ കിളിനാട്ട് അബ്ദുൽ ലത്തീഫാണ് മരിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാര്യ ജസ്ന, സഹോദരൻ ജംഷാൻ എന്നിവരെ കൽപറ്റ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



വയനാട് മുട്ടിലിലെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് കരിപ്പൂർ കിളിനാട്ട് അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരത്തിൽ മർദനമേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് കൊലപാതകം എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് കൽപറ്റ പൊലീസ് എത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടാം ഭാര്യ ജസ്ന ഇവരുടെ സഹോദരൻ ജംഷാൻ എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



കുടുംബ തർക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായത്. രാത്രി വീട്ടില്‍ നിന്നും ബഹളം കേട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാരുടെ മൊഴിയുണ്ട്. അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.



English Summary: Two arrested in connection with Murder in wayanad