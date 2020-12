മോദിജീ, ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ എന്നുവരും?: വാക്സീനിൽ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോകത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചെന്നും എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഊഴമെത്തുകയെന്നും രാഹുൽ ചോദിച്ചു. വാക്‌സിനേഷനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കം മന്ദഗതിയിലാണെന്നും വിമർശനമുണ്ട്.

‘ലോകത്ത് 23 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇതിനകം വാക്സിനേഷൻ കിട്ടി. ചൈന, യുഎസ്, യുകെ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വാക്സീൻ വിതരണം തുടങ്ങി. മോദിജീ, ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ (ഊഴം) എപ്പോഴാണു വരുന്നത്?’– ട്വിറ്ററിൽ രാഹുൽ ചോദിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം യുകെയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണു രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന. വാക്സീനുകൾ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തയാറാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ മാസമാദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.



അഞ്ചു വാക്സീനുകളാണ് അന്തിമ പരിഗണനയിലുള്ളത്, ഇവയിൽ മൂന്നെണ്ണം തദ്ദേശീയമാണ്. ‌ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ മാത്രമാണു മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. രാജ്യത്തു കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായി കുറയുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവർ 2,89,240 പേരാണ്. 26 സംസ്ഥാനങ്ങൾ/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ പേർ മാത്രമാണു ചികിത്സയിൽ. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 95.69 ശതമാനമായി.



English Summary: "When Is India's Turn, Modi Ji?": Rahul Gandhi's Jibe Over Covid Vaccine