രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി അഴഗിരി; പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കും, രജനിക്കൊപ്പം കൂടുമോ?

ചെന്നൈ ∙ രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂപ്പർതാരങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങിയ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു പഴയൊരു നേതാവ് പുതിയ പാർട്ടിയുമായി വരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംകെ മേധാവിയും ആയിരുന്ന എം.കരുണാനിധിയുടെ മൂത്ത മകൻ എം.കെ.അഴഗിരിയാണു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്. ഡിഎംകെയുമായുള്ള ബന്ധമുപേക്ഷിച്ച അഴഗിരി, പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

‘എന്റെ അനുയായികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഡിഎംകെയെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഡിഎംകെയിലേക്കു വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചിട്ടുമില്ല. ജനുവരി മൂന്നിന് പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനമെടുക്കും’– അഴഗിരി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഗോപാലപുരത്തെ വീട്ടിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അമ്മ ദയാലു അമ്മാളിനെ വ്യാഴാഴ്ച അഴഗിരി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്ന അഴഗിരി, ഡിഎംകെയിലെ പടലപിണക്കത്തെ തുടർന്നു സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.



രാഷ്ട്രീയപ്രവേശം പ്രഖ്യാപിച്ച രജനീകാന്തുമായി ചർച്ച നടത്തിയോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, സിനിമ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഹൈദരാബാദിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തിയാൽ കാണും എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഡിഎംകെയിലെ ശക്തനായ നേതാവായിരുന്ന അഴഗിരി, രജനിയുടെ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ ചർച്ചകളുണ്ട്. ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും സഹോദരനുമായ എം.കെ.സ്റ്റാലിനുമായി പിണങ്ങി പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്തായ അഴഗിരിയെ തങ്ങളുടെ പാളയത്ത് എത്തിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.



English Summary: Alagiri Joins Rajinikanth to Keep TN Political Pot Boiling, Says Will Launch Party if Supporters Want